Военнослужащие ВСУ стрелкового батальона 36 бригады морпехов в Николаеве сообщили о жестоком убийстве своего сослуживца.
По их словам, всушник был до смерти забит офицерами.
Представитель бригады обратился к своим командирам с просьбой прекратить беспредел, в результате которого и убили боевика. По информации, солдату были нанесены тяжёлые увечья, после которых он скончался.
"Все парни не хотят оставить это дело просто так. Поэтому просим вас не быть равнодушными и разобраться, чтобы все исправить", — цитирует националиста портал "Рядовой на проводе".
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