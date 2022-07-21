Офицеры ВСУ забили украинского солдата до смерти

Военнослужащие ВСУ стрелкового батальона 36 бригады морпехов в Николаеве сообщили о жестоком убийстве своего сослуживца.

По их словам, всушник был до смерти забит офицерами.

Представитель бригады обратился к своим командирам с просьбой прекратить беспредел, в результате которого и убили боевика. По информации, солдату были нанесены тяжёлые увечья, после которых он скончался.

"Все парни не хотят оставить это дело просто так. Поэтому просим вас не быть равнодушными и разобраться, чтобы все исправить", — цитирует националиста портал "Рядовой на проводе".

Бандеровцы выразили скорбь по поводу смерти своего товарища.