Арестович о главных итогах "Рамштайн-4": ВСУ вышли на "плато", грядёт перелом

Внештатный сотрудник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что результаты встречи в фрмате "Рамштайн-4" говорят о грядущем переломе в СВО.

По его словам, поставки реактивных систем залпового огня HIMARS помогут ВСУ навести "шороху" в боевых действиях.

Политик подчеркнул, что встреча западных союзников — "Рамштайн-4" имела просто-таки "судьбоносные" решения — теперь для киевского режима идет положительная динамика, и надо отметить важные моменты.

Первое - это заявление главы Министерства обороны США Ллойда Остина о том, что украинские войска вышли на "плато". Дальше ВСУ ждёт только успех на всех фронтах.

Во-вторых, противостояние с РФ выходит в финальную стадию, правда, сроков Арестович не назвал, и лишь сослался на заявление главы Пентагона, который обещал Киеву хороших результатов на полях сражений уже через месяц-полтора.

Арестович также подчеркнул, что поставки систем HIMARS помогут ВСУ навести "шороху" в Донбассе, а потом сразу же наступит "перелом".