Автоматический гранатомёт ВС РФ АГС-17 восхитил американских военных экспертов. Оружие с лёгкостью уничтожает тяжёлую бронированную военную технику и снайперов, пишет издание Baijiahao.
Во время холодной войны американские военные искали такое оружие, которое обеспечит подавляющую огневую мощь. А создали его российские специалисты, получив в результате гранатомёт АГС-17.
"АГС-17 может поразить цель на расстоянии до 1700 метров. Благодаря большой дальности и мощности гранатомёт может поражать укрывшихся где бы то ни было снайперов. Так что это оружие известно как снайперская Немезида", — пишут авторы Baijiahao.
Эти факты не могут не восхищать американских аналитиков, пишет издание, ведь небольшой размер не стал помехой для гарантий большой огневой мощности благодаря своей убойной силе.
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