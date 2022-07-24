Baijiahao: российский АГС-17 покорил даже американских экспертов

Автоматический гранатомёт ВС РФ АГС-17 восхитил американских военных экспертов. Оружие с лёгкостью уничтожает тяжёлую бронированную военную технику и снайперов, пишет издание Baijiahao.

Во время холодной войны американские военные искали такое оружие, которое обеспечит подавляющую огневую мощь. А создали его российские специалисты, получив в результате гранатомёт АГС-17.

"АГС-17 может поразить цель на расстоянии до 1700 метров. Благодаря большой дальности и мощности гранатомёт может поражать укрывшихся где бы то ни было снайперов. Так что это оружие известно как снайперская Немезида", — пишут авторы Baijiahao.

Эти факты не могут не восхищать американских аналитиков, пишет издание, ведь небольшой размер не стал помехой для гарантий большой огневой мощности благодаря своей убойной силе.