Военный политолог: Польша выслуживается перед США, поставляя Киеву танки PT-91

Военный политолог Андрей Кошкин объяснил, зачем польские власти передали Украине танки PT-91 Twardy. По мнению специалиста, Варшава старается угодить представителям Вашингтона.

"Польша хотела бы перетянуть центр усилий США со старой Европы на более молодую, перспективную Восточную. То есть хочет стать проводником воли Соединённых Штатов, выслуживается", — сказал эксперт, слова которого приводит ФАН.

Вместе с этим он указал на намерение польских политиков получить территории Украины. Также собеседник издания заявил о планах Варшавы получить доступ к фонду помощи Киеву. Как пояснил политолог, это положительно скажется на отечественных предпринимателях.

Ранее руководитель офиса украинского президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Польщу за танки PT-91 Twardy, которые основаны на лицензионном варианте советского Т-72М1.