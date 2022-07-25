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Специалисты Донбасса изучают неразорвавшиеся в ЛНР ракеты РСЗО HIMARS из США

Силовые структуры

В распоряжении защитников Донбасса попали три ракеты GMLRS реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной США на Украину в качестве военной помощи ВСУ.

Ракеты не разорвались, их удалось обнаружить на месте прилёта в городе Красный Луч в ЛНР. Теперь специалисты Донбасса занимаются доскональным изучением боевых частей и фрагментов корпусов боеприпасов 2019 года выпуска.

Сообщая сегодня об этом, "Русская весна" уточняет, что всего по городу противник выпустил шесть подобных ракет. По версии издания, это говорит о низкой эффективности РСЗО HIMARS, поскольку три из них не разорвались.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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