Военные корреспонденты Народной милиции ДНР засняли уникальные кадры работы начальника артиллерии мотострелкового полка на Запорожском направлении. В репортаже военкоров запечатлены все стадии применения артиллерии в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Российские войска активно используют реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" на Запорожском направлении. Скопления украинских боевиков ликвидированы в результате эффективной работы РСЗО, заявили корреспонденты "Русской весны".
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.