Российские войска совместно с подразделениями республиканской Народной милиции продолжают проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Бойцы группировки "О" придерживаются тактике "Огневого вала", которая неоднократно доказывала свою эффективность.
Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что артиллерия и авиация "Отважных" наносят массированные удары и уничтожают оборону украинской армии. Благодаря этим манёврам союзные силы России и Народной милиции продвигаются в сторону Славянска.
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.