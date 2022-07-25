Артиллерия "Отважных" взламывает оборону ВСУ и прорывается к Славянску

Российские войска совместно с подразделениями республиканской Народной милиции продолжают проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Бойцы группировки "О" придерживаются тактике "Огневого вала", которая неоднократно доказывала свою эффективность.

Артиллерия "Отважных" громит оборону противника

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что артиллерия и авиация "Отважных" наносят массированные удары и уничтожают оборону украинской армии. Благодаря этим манёврам союзные силы России и Народной милиции продвигаются в сторону Славянска.