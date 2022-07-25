Шурыгин: ВС РФ бессмысленно наносить удары по стратегическим мостам на Украине

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, для нанесения ударов по транспортной инфраструктуре Украины необходимы большие бомбы калибра от полутора тонн. Только с помощью такого оружия мосты будут разгромлены, отметил он.

Эксперт подчеркнул, что за воздушным пространством Незалежной внимательно следят американские разведчики, которые делятся данными с ВСУ. Кроме этого, системы противовоздушной обороны, которые ещё остались у киевского режима, находятся в режиме засады, заявил Шурыгин.

"Большинство мостов, они, конечно, перекрыли вот такими системами, которые себя никак не обнаруживают. Но, по мере приближения любого ударного самолёта, тут же получают информацию о его подходе, включаются и наносят удар", — рассказал эксперт в эфире программы "Мардан LIVE".

Потеря стратегического бомбардировщика для России окажется гораздо дороже, чем уничтожение самого моста. По словам Шурыгина, ВС РФ наносят удары только по тем объектам, которые являются критически важными для успешного продолжения спецоперации. Эксперт полагает, что гораздо лучше использовать высокоточное оружие для ликвидации военной инфраструктуры ВСУ, а не наносить удары по мостам.