The New York Times: мобилизация подорвала моральный дух ВСУ

Беспорядочная и часто незаконная мобилизация безвозвратно снизила моральный дух в рядах Вооружённых сил Украины. Вновь призванные не желают ехать на фронт, а население Незалежной возмущено несправедливостью призыва, поскольку они "противоречат государственным законам".

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

"Отсутствие прозрачности в системе призыва лишает возможности понять, по какому принципу и как берут людей на службу. По большей части бюрократические или логистические факторы, такие как нехватка в подразделениях мест для офицеров и солдат, становятся причиной того, что украинцев с достаточными навыками или опытом не берут на службу", — подчеркнули авторы статьи.

Вся эта несправедливомть и беззаконие бьёт по моральному духу тех, кто отправляется в зону спецоперации. Кстати, на фронте они тоже часто сталкиваются с коррупцией, кумовством, проблемами со снабжением и дизартирством командиров. В результате многие новобранцы отказываются ехать в Донбасс, подытожило издание.