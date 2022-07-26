Сладков привёл данные разведки Польши о ВСУ: состояние катастрофическое

Сотрудники польской разведки доложили, что состояние ВСУ “катастрофическое”.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

К примеру, количество погибших каждый день превышает 300 человек, и власти Украины намеренно занижают эту цифру, чтобы избежать паники и массового дезертирства, сказано в докладе спецслужбы.

Также отмечается, что в зону боевых действий Киев отправил неподготовленные формирования, а профессионализм офицерского состава очень низкий. К тому же функции командиров в подразделениях зачастую выполняли бойцы из нацбатов.

С мая практически все командные функции взяли на себя западные советники, но это держится в секрете, чтобы предотвратить захват солдат НАТО российской разведкой, сообщает военкор.

В докладе также сказано, что Генштаб Украины поставил задачу любой ценой удержать линию Славянск – Краматорск – Троицк до конца лета.

Отмечается, что американские гаубицы M777 ВСУ не всегда используют по назначению. Вместо контрбатарейных ударов эти орудия боевики украинской армии часто применяют для обстрела городов. Для обслуживания сложных систем вооружения на артиллерийских позициях зачастую размещаются иностранные инструкторы, подытожил Сладков.