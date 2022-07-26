Bloomberg: поставки дальнобойных комплексов Киеву открывают новую фазу конфликта

Поставки западных дальнобойных комплексов Киеву означают переход в новую фазу вооружённого конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, украинские военные могут попробовать закрепиться на территории, которая остаётся под контролем киевского режима, с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и другой современной техники Запада.

"Конфликт на Украине может вступить в новую стадию", — сказано в статье.

Кроме того, Bloomberg предполагает, что ВСУ попытаются прервать успешное продвижение РФ в восточной части Донбасса, чтобы "открыть двери" для возможного контрнаступления. При этом авторы материала не стали давать прогнозов по поводу того, удастся ли Киеву реализовать эти планы.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, ссылаясь на польскую разведку, что украинская армия находится в "катастрофическом" состоянии, ведь каждый день Киев теряет по 300 солдат.