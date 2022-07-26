Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Эксперты из представительства ЛНР в СЦКК отметили, что в общей сложности украинские военные выпустили пять ракет по населённому пункту.
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел Алчевска с применением РСЗО HIMARS", — подтвердили в ведомстве.
Информация о количестве пострадавших и материальном ущербе уточняется.
Это уже не первая атака ВСУ на Алчевск. В понедельник, 25 июля, украинские боевики нанесли удар по этому городу, используя РСЗО HIMARS.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооружённые силы РФ используют новую систему противовоздушной обороны, которая позволяет "разбивать" американские реактивные системы залпового огня HIMARS в ходе специальной военной операции на Украине.
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.