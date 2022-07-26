Рамм: судьба Донбасса решится в ближайшие пару недель

Страны Запада, накачивая Украину оружием, раскрыли все свои карты, продемонстрировав российским военным спецам все возможности своих "передовых технологий", сказал военный эксперт Алексей Рамм в эфире ТК Звезда.

По его словам, военных тайн практически не осталось, потому что они (США, ЕС и НАТО) "все свое оружие обкатали":

"Мы увидели, как РСЗО HIMARS работает против современных средств ПВО. Увидели развенчанный миф о "Джавелинах" и "NLAW". У них же сначала был "святой Джавелин", потом "святой Байрактар", про который они уже сейчас вообще не говорят, забыли".

Рамм предположил, что теперь серьезных боевых действий в рамках СВО в Донбассе ждать осталось недолго. Причем, с большой долей вероятности, они будут масштабнее первых, февральских.

"Сейчас в зоне спецоперации затишье перед бурей. Судьба республик может решиться в ближайшие пару недель", — предположил Рамм.