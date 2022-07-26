Союзная армия взяла Новолуганское и всю Светлодарскую дугу

Объединённые силы освобождения выбили националистов из населённого пункта Новолуганское и взяли под контроль всю Светлодарскую дугу.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

"Мы отошли от пгт Новолуганское. Куда именно отошли — сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором", — цитирует портал замгауляйтера Светлодарска.

Чиновник оккупационной администрации в интервью "Вильному Радио" также сказал, что на бои этом направлении продолжаются.

"Постоянные обстрелы возле Семигорья, Кодемы, вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также осуществляются авиаудары", — подчеркнул националист.

Посёлок Новолуганское расположен у Углегорской ТЭС, которую союзная армия взяла 26 июля днём. Теперь ВС РФ и силы ЛДНР взяли под контроль весь укрепрайон бандеровцев к юго-востоку от Артёмовска, который ещё называют "Светлодарской дугой". Сам Светлодарск освободили ещё в мае.