Славянск и Краматорск — ключевые города для освобождения Донбасса. Эта агломерация должна перейти под контроль союзных войск до конца августа, однако и после этого СВО не должна закончиваться.
Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил военный корресондент Дмитрий Стешин.
"Никто их там не оставит в покое сидеть в этом Славянске — пусть даже не думают. Мы его возьмем, я думаю, к сентябрю", — отметил военкор.
Он также подчеркнул, что необходимо понимать, что эту специальную операцию за Россию никто не закончит. А нацистов надо додавить до конца.
"Если мы её остановим на полпути, то мы получим, кроме позора, войну во сто крат более страшную и разрушительную, которая уже нашу мирную жизнь разрушит дотла. Поэтому останавливаться нельзя, ни о чем договариваться с этими людьми нельзя — нужно давить и гнать", — подытожил журналист.
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