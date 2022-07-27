Стешин: остановимся на полпути — получим позор и настоящую войну

Славянск и Краматорск — ключевые города для освобождения Донбасса. Эта агломерация должна перейти под контроль союзных войск до конца августа, однако и после этого СВО не должна закончиваться.

Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил военный корресондент Дмитрий Стешин.

"Никто их там не оставит в покое сидеть в этом Славянске — пусть даже не думают. Мы его возьмем, я думаю, к сентябрю", — отметил военкор.

Он также подчеркнул, что необходимо понимать, что эту специальную операцию за Россию никто не закончит. А нацистов надо додавить до конца.

"Если мы её остановим на полпути, то мы получим, кроме позора, войну во сто крат более страшную и разрушительную, которая уже нашу мирную жизнь разрушит дотла. Поэтому останавливаться нельзя, ни о чем договариваться с этими людьми нельзя — нужно давить и гнать", — подытожил журналист.