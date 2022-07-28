Тероборона ДНР: ВСУ разбросали по Донецку запрещённые мины "Лепесток"

Для ударов по Донецку украинская армия использовала запрещённые противопехотные мины "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Согласно информации, ВСУ обстреляли ДНР минувшей ночью.

"ВФУ (вооружённые формирования Украины — Прим. ред.) атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ "Лепесток", — сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Как подчеркнули в штабе, Киев таким образом нарушает взятые на себя международные обязательства, которые были утверждены ещё в 2005 году в Оттавской конвенции и ратифицированы Украиной. Согласно документу, запрещается производить, накапливать и применять противопехотные мины, к которым относится и "Лепесток".