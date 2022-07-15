ВСУ используют запрещённые мины "Лепесток" на подступах к Соледару

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР продолжают теснить украинских боевиков и продвигаются к Соледару. ВСУ всеми силами пытаются не допустить взятия города.

Освобождение Донецкой Народной Республики продолжается. От националистов зачищены населённые пункты Триполье и Владимировка, и подразделения союзников закрепились в 2,5 км от Соледара.

По сообщениям разведки, украинские вооружённые формирования всеми силами пытаются осложнить взятие города. Новые укрепления они строят возле жилых домов, чтобы использовать гражданских в качестве щита. Оттуда они ведут обстрел близлежащих посёлков, не ожидая ответного удара.

Кроме того, ВСУ с помощью дистанционного минирования буквально усыпали местность вокруг города запрещенными минами "Лепесток". Небольшое количество взрывчатого вещества, которое содержат мина, не может убить человека, но с огромной вероятностью делает его инвалидом.