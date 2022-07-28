Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него

ВС РФ нанесли очередную серию ударов высокоточным оружием по украинским объектам.

В Киевской области таким объектам нанесён серьёзный ущерб. А пожарные украинской столицы опасаются подходить близко к очагам возгорания из-за риска детонации, сообщает "Военное обозрение”.

Предварительно установлено, что пострадали склады боеприпасов и здание теробороны в Киеве.

В последние месяцы киевский режим чувствовал себя в городе комфортно. В связи с этим удары стали неожиданностью для украинской столицы. Уже заявлено о нескольких атаках, но не названы цели.

Киев в этом отношении действует в обычной манере. Сперва удары были подтверждены без указания целей, а через несколько часов вдруг появились комментарии об "ударах по школе, больнице и по детсаду”.

Эти комментарии подверглись критике даже в западных СМИ, которые написали, что если верить заявлениям киевской власти, "все удары ВС РФ были нанесены именно по детсадам и школам”. Разумеется, националисты не упомянули о том, что власть превращает детские учреждения в пункты размещения личного состава, подчёркивает "Военное обозрение”.