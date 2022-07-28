По словам военного эксперта Юрия Кнутова, ВС РФ до сих пор достаточно эффективно уничтожали дальнобойную артиллерию украинских Вооружённых сил.
Однако дела пойдут ещё лучше, если Иран согласится оказать помощь России в вопросе поставок беспилотников, о которых ходят очень хорошие отзывы. Эксперт уверен, что в этом случае ВС РФ удастся эффективно решить проблему с обстрелами со стороны ВСУ.
"Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно", — сказал Кнутов в беседе с "Украиной.ру".
Эксперты полагают, что Россия сможет заметно укрепить свою позицию и переломить ход спецоперации, если получит современные иранские беспилотники.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.