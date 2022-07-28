Кнутов: если Иран передаст России беспилотники, она успешно справится с HIMARS

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, ВС РФ до сих пор достаточно эффективно уничтожали дальнобойную артиллерию украинских Вооружённых сил.

Однако дела пойдут ещё лучше, если Иран согласится оказать помощь России в вопросе поставок беспилотников, о которых ходят очень хорошие отзывы. Эксперт уверен, что в этом случае ВС РФ удастся эффективно решить проблему с обстрелами со стороны ВСУ.

"Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно", — сказал Кнутов в беседе с "Украиной.ру".

Эксперты полагают, что Россия сможет заметно укрепить свою позицию и переломить ход спецоперации, если получит современные иранские беспилотники.