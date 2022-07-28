Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кедми: современную Украину выставили на продажу
Врач Дворникова: насекомое можно извлечь из уха с помощью растительного масла
Беглов продолжает отбирать бизнес у Пригожина. Теперь – Дом Трезини
Садальский о росте банковских тарифов: "Лишнюю копейку с пенсионера стащить"
Конгрессмены США пришли в бешенство от фотосессии Зеленского для Vogue
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
В Омской области появились комары-переносчики лихорадки денге и вируса Зика
Захарова: Киев не должен обижаться на то, что часть Украины будут называть Русью
Марков: в словах Зеленского об Украине и Киевской Руси есть тайное послание РФ

Кнутов: если Иран передаст России беспилотники, она успешно справится с HIMARS

Силовые структуры

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, ВС РФ до сих пор достаточно эффективно уничтожали дальнобойную артиллерию украинских Вооружённых сил.

Однако дела пойдут ещё лучше, если Иран согласится оказать помощь России в вопросе поставок беспилотников, о которых ходят очень хорошие отзывы. Эксперт уверен, что в этом случае ВС РФ удастся эффективно решить проблему с обстрелами со стороны ВСУ.

"Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно", — сказал Кнутов в беседе с "Украиной.ру".

Эксперты полагают, что Россия сможет заметно укрепить свою позицию и переломить ход спецоперации, если получит современные иранские беспилотники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Силовые структуры
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали пилота штурмовика Су-25 ВВС Украины майора Кукурбу
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что не смог применить ПТРК Javelin по БТР армии России
Мир. Новости мира
Ходарёнок: гаубицы "Пион" перебрасывают к Славянску для уничтожения обороны ВСУ
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Силовые структуры
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Последние материалы
Марков: в словах Зеленского об Украине и Киевской Руси есть тайное послание РФ
Военэксперт: ВС РФ уже перехватывает все шесть выпущенных ракет РСЗО HIMARS
Дрон ВСУ атаковал дом в Энергодаре, где живут сотрудники Запорожской АЭС
Пресс-офицер ВСУ признал связь современной Украины с нацистской Германией
Кива: Киев готовит наступление на Херсон десятого августа
Кнутов: если Иран передаст России беспилотники, она успешно справится с HIMARS
Китай в ярости объявил военные учения: представитель США едет на Тайвань
Зеленский: лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси
Польша хочет скрыть факт переброски Киеву танков PT-91
Марочко: в Артёмовске возмущены, что гумпомощь для гражданских отдают военным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников