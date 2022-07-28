Военэксперт: ВС РФ уже перехватывает все шесть выпущенных ракет РСЗО HIMARS

Армия России уничтожает HIMARS достаточно неплохо, учитывая, что вооружение это новое и она с ним ранее не сталкивалась. Что-то приходилось отрабатывать по ходу СВО.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Хроленко.

Он подчеркнул, что сейчас ВС РФ перехватывает все шесть выпущенных ракет РСЗО. Также официально сообщалось, что союзные силы уничтожили четыре пусковые установки и одну заряжающую машину. То есть постепенно армия РФ научилась эффективно бороться с американским оружием, отметил обозреватель.

"Не надо преувеличивать возможности этого оружия. Оно не спасет ВСУ и не переломит соотношение сил… Мне это больше напоминает полигонное исследование. Американцы хотят понять, насколько эффективно их оружие в условиях конфликта высокой интенсивности с технологически развитым противником. На Украине испытываются новые разработки. Так будет и впредь. Но погоды это не изменит", — заявил эксперт.

По словам Хроленко, для минимизации вреда от обстрелов, необходимо усилить группировку БПЛА, чтобы круглосуточно в воздухе висели разведывательные и ударные беспилотники, отслеживая всякое движение противника.

Всякое выдвижение артиллерийской установки или комплекса HIMARS должно вызывать удар БПЛА. А для этого необходимы сотни беспилотных аппаратов, подытожил эксперт.