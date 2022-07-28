Генштаб ВСУ признал потерю села Вершина под Артёмовском

Украинский генеральный штаб ВСУ опубликовал очередную сводку, в которой признал, что село Вершина под Артёмовском перешло под контроль союзных сил России и Народной милиции.

Российские войска осуществляют наступление на город сразу по двум направлениям: с востока и юго-востока, а именно со стороны села Возрождение.

Военные корреспонденты "Русской весны" убеждены, что в ближайшее время начнутся боевые действия за сам город. По их мнению, Артёмовск имеет ключевое значение в обороне украинской армии.