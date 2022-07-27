Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что союзные силы России и Народной милиции "однозначно не выдохлись" и могут в ближайшее время начать штурм города. Он не исключает, что российские войска способны войти на территорию Славянска "со дня на день". Также Лях полагает, что ВС РФ планируют скорое продвижение к Краматорску.
"Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это воспринимается тревожно", — заявил он в ходе телемарафона.
Чиновник убеждён, что жители городов, которые находятся под контролем ВСУ, не сдадут свои регионы российским войскам.
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