Мэр Славянска Лях: ВС РФ начнут наступление на город в ближайшие пару недель

Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что союзные силы России и Народной милиции "однозначно не выдохлись" и могут в ближайшее время начать штурм города. Он не исключает, что российские войска способны войти на территорию Славянска "со дня на день". Также Лях полагает, что ВС РФ планируют скорое продвижение к Краматорску.

"Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это воспринимается тревожно", — заявил он в ходе телемарафона.

Чиновник убеждён, что жители городов, которые находятся под контролем ВСУ, не сдадут свои регионы российским войскам.