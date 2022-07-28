Кедми: если РФ и нанесёт ядерный удар, то не по Лондону, а по США

Политолог Яков Кедми оценил вероятность нанесения Вооружёнными силами РФ ядерного удара по Лондону.

По словам эксперта, за усугублением ситуации не только на Украине, но и во всём мире стоит прежде всего не Великобритания, а США. Кедми подчеркнул, что если станет действительно горячо, у США уже не получится "отсидеться" на своём континенте, наблюдая за происходящим в Европе издалека.

"Они не понимают психологически, что время, когда война была в Европе, а США наблюдали за всем этим из США, давно закончилось", — напомнил Кедми.

Политолог предупредил, что если дело дойдёт до ядерного противостояния, то "первый и основной" удар нанесён он будет именно по США, по американским центрам и базам стратегического оружия. И Лондон тут, по мнению политолога, ни при чём, он ничего не решает.

"А по Лондону? А зачем? В ядерной войне цели военные, не гражданские. То, что нанесут ущерб Лондону, это не спасет российский города от американских ракет. Уничтожать ядерным оружием будут ядерное оружие, которое угрожает", — заключил Кедми.