Кедми: современную Украину выставили на продажу

ЕС и США извлекают выгоду из украинского кризиса. Но не это основная цель подталкивания киевского режима к конфронтации с РФ.

Об этом сообщил экс-глава израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, современную Украину сегодня выставили на продажу. Продаётся промышленность, территории, недра и сами украинцы. Кое-что коллективный Запад уже "успел урвать", а что-то ещё в процессе.

Вашингтон и Брюссель использовали своё влияние на Украину, чтобы удовлетворить свои "шкурные" желания и опустошить эту некогда суверенную страну. Но цель Запада ещё и в том, чтобы вбить клин между братскими странами.

"Главная цель — использовать Украину как базу для разгрома России, создать военную угрозу для России и создать возможность сокрушить РФ военным путем и привести к её полному поражению. А все экономические расчёты не важны”, — заявил аналитик.

По его словам, похожая ситуация была во время Великой Отечественной. Тогда фашистская Германия тоже вывозила с УССР сельскохозпродукцию, чернозём и население.

Однако уничтожение СССР было глобальной целью. Правда, и сегодня западные кураторы Киева не отказываются от своих материальных притязаний. Те активы, которые остались на Украине и не находятся под контролем ВС РФ, вскоре попадут в руки Запада. В освобождённых регионах Незалежной такого не произойдет, пояснил Кедми на YouTube-канале БЕЛТА.