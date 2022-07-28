Полковник Ходарёнок: в Авдеевке готовится нечто масштабное

Авдеевка — город, который находится между Донецком и Горловкой. ВС Украины держались за данный район, так как его природные особенности были стратегически важны. Местность в Авдеевке холмистая, что позволяло бойцам ВСУ вести обстрелы дальнобойной артиллерией с высоких точек.

Полковник Михаил Ходарёнок сообщает, что сейчас в районе работает авиация и артиллерия РФ. Приходят сообщения из Донецка и самой Авдеевки: слышна канонада, фиксируется массовый обстрел украинских позиций.

"Пока стратегическая ценность этого населённого пункта только в том, что нашим, очевидно, поставлена задача подавить украинских артиллеристов и исключить саму возможность дальнейших обстрелов. <…> Одно ясно уже сейчас — готовится нечто масштабное. Что-то такое, что потребует привлечения значительного количества людей и техники, и оставлять тлеть перед таким событием какие-то опасные очаги никто не будет", — сообщает Ходарёнок.

Как поведёт себя российская армия — трудно сказать, говорит полковник. Краматорск и Славянск ВС РФ брать будут, но даже военные эксперты и аналитики не могут сказать когда и как именно это произойдёт. Однако по мнению Ходарёнка, масштабов Северодонецка и Мариуполя уже не будет.