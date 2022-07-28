Начался штурм укреплённого района украинских националистов в Авдеевке. Мотострелковые подразделения объединённой армии прикрываются огнём тяжёлой артиллерии.
Об этом сообщил военный корреспондент Семён Ерёмин.
По его словам, начались совместные действия союзных сил РФ и ЛДНР, которые направлены на преодоление Авдеевского укрепрайона бандеровцев.
Действия союзной пехоты прикрываются интенсивным артогнем, а поддержку с воздуха оказывали ВКС России, отметил военкор.
Подразделения ВС РФ и Народного ополчения Донбасса сейчас прорывают позиции ВСУ, откуда националисты ведут артиллерийские обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой, а также прилегающих районов, подытожил Ерёмин.
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