Военкор: начался штурм укрепрайона боевиков ВСУ в Авдеевке

Начался штурм укреплённого района украинских националистов в Авдеевке. Мотострелковые подразделения объединённой армии прикрываются огнём тяжёлой артиллерии.

Об этом сообщил военный корреспондент Семён Ерёмин.

По его словам, начались совместные действия союзных сил РФ и ЛДНР, которые направлены на преодоление Авдеевского укрепрайона бандеровцев.

Действия союзной пехоты прикрываются интенсивным артогнем, а поддержку с воздуха оказывали ВКС России, отметил военкор.

Подразделения ВС РФ и Народного ополчения Донбасса сейчас прорывают позиции ВСУ, откуда националисты ведут артиллерийские обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой, а также прилегающих районов, подытожил Ерёмин.