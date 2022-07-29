Евсеев: необходимо усилить ПВО в Энергодаре — ВСУ постоянно атакуют ЗАЭС

Вооружённым силам России нужно усилить систему противовоздушной обороны в Энергодаре. Усилить ПВО там необходимо, поскольку украинские боевики продолжают свои попытки атаковать территорию Запорожской АЭС.

Об этом сообщил военный эксперт Национального института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Это акт запугивания. На самом деле атомная станция настолько хорошо защищена, что может выдержать прямое попадание самолета. Она не может быть повреждена только беспилотниками. Другое дело, что нам нужно усилить систему ПВО в Энергодаре, потому что там несколько раз атаковали беспилотники-камикадзе”, — отметил обозреватель.

По его словам, есть единственный способ решить проблему — скинуть киевскую преступную власть. Другого выхода по прекращению обстрелов мирных граждан Донбасса, сегодня просто нет.