Продолжается специальная операция России по демилитаризации Украины.
Сегодня, 29 июля, ночью, российские ракеты поразили цели в Харькове, а также в Чугуевском и Богодуховском районах.
Силы противовоздушной обороны Украины опять не смогли ничего сделать, пишет "Русская Весна".
Очевидцы сообщили, что мощные взрывы под Харьковом и в самом областном центре: насчитали восемь ударов "Искандерами", горят поражённые цели.
Также сообщается о серии мощных взрывов у города Артёмовска. На месте поражённых военных целей тоже началось возгорание. Большое количество ударов пришлось и на позиции националистических формирований в Авдеевке.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.