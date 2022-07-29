Восемь "Искандеров" поразили цели в районе Харькова

Продолжается специальная операция России по демилитаризации Украины.

Сегодня, 29 июля, ночью, российские ракеты поразили цели в Харькове, а также в Чугуевском и Богодуховском районах.

Силы противовоздушной обороны Украины опять не смогли ничего сделать, пишет "Русская Весна".

Очевидцы сообщили, что мощные взрывы под Харьковом и в самом областном центре: насчитали восемь ударов "Искандерами", горят поражённые цели.

Также сообщается о серии мощных взрывов у города Артёмовска. На месте поражённых военных целей тоже началось возгорание. Большое количество ударов пришлось и на позиции националистических формирований в Авдеевке.