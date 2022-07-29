Боевик ВСУ описал ситуацию на фронте под Николаевом: "Сидим в блиндажах сутками"

Украинские силовики, которые находятся на линии фронта между Херсоном и Николаевом, несут крупные потери под плотным огнём российской армии. Один из боевиков ВСУ заявил, что у союзные силы России и Народной милиции имеют преимущество в огневой мощи и живой силе.

"Как по численности личного состава, так и особенно по количеству артиллерийских стволов, танков и прочего добра", — рассказал собеседник издания "Страна".

По словам военнослужащего, на некоторых участках ВСУ не могут продвинуться вперёд. Украинские войска вынуждены отступать сразу на несколько километров. В это время по позициям ВСУ наносятся артиллерийские удары.

"Бывают дни, когда нет возможности на поверхность выбраться. Сидим в подвалах и блиндажах сутками напролет, настолько плотно прилетает", — отметил боевик.