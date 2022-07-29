Бывший полковник Службы безопасности Украины Дмитриев сдался в плен

Экс-полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев сдался российским военным. По словам пленного, он руководил диверсантами в Донбассе и вербовал местных жителей.

"Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса", — подчеркнул Дмитриев, слова которого приводит РИА Новости.

Собеседник издания заявил, что контролировал снабжение диверсантов и их вывоз после выполнения цели. По информации задержанного, его команда вербовала граждан, родственники которых поддерживают Киев.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские власти хотят уничтожить членов батальона "Азов"*, которые принимали участие в боях в Мариуполе. По мнению чиновников, произошедшее на территории "Азовстали" является позором, который портит образ ВСУ, отметил дипломат.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.