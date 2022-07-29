Мирошник: в Киеве отдали приказ ликвидировать пленных "азовцев"*

Киевский режим решил, что сдавшиеся в плен боевики "Азова"* — защитники "Азовстали" в Мариуполе, — это позор, который плохо влияет на моральный климат как у украинцев, так и у спонсоров военного конфликта. И поэтому отдал приказ их ликвидировать. Такое мнение высказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что "герои" уже запели на разные голоса, а это выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку.

Сегодня утром появились сообщения об обстреле колонии в Еленовке в ДНР из американских РСЗО HIMARS. В результате погибли 40 пленных украинских военных и 130 пострадали. Данные предварительные, так как спасатели только начали работу по разбору завалов после обстрела.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.