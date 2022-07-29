Кедми: идея сделать Джонсона генсеком НАТО глупая и безответственная

Накануне появились сообщения, что экс-премьер Британии Борис Джонсон может осенью стать генсеком НАТО.

Консервативная партия Великобритании уже отметила, что поддержит его кандидатуру на пост генерального секретаря альянса. Англичане считают, что именно Джонсон повлиял на решение Финляндии и Швеции вступить в военный блок, а также "твёрдо поддержал Украину” в противостоянии с Россией.

"Степень глупости и безответственности самой этой идеи зашкаливает”, — прокомментировал эту новость израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По его мнению, кандидатуру нового генсека НАТО должны единогласно одобрить 30 государств, входящие в Североатлантический альянс. Любой член блока может наложить вето на назначение Джонсона, подытожил обозреватель.