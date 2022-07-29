Штаб ДНР: число погибших при ударе ВСУ по Еленовке возросло до 53 человек

В результате ночного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по изолятору в Еленовке погибли 53 военнопленных, ещё 75 человек получили ранения. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР.

Отмечается, что, по предварительным данным, боевики осуществляли обстрел из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В штабе пояснили, что в Волновахской исправительной колонии №120 ГСИН МЮ ДНР в Еленовке, которая подверглась атаке ВСУ, содержатся украинские военнопленные, в том числе участники нацбатальона "Азов"*.

"Погибли 53 человека и ещё 75 получили ранения", — прокомментировали в ДНР.

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики убеждены: киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских солдат, чтобы замести следы преступлений, совершённых против мирных жителей республик Донбасса.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об ударе ВСУ по колонии в Еленовке.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.