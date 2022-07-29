Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Юшков объяснил, как удаётся Латвии продолжать импорт газа из РФ через посредника
Психолог Рощин: измены в отношениях объясняются в первую очередь генетикой
Белорусские власти отозвали посла в Великобритании
Сатановский о словах Борреля по отказу от газа РФ: трындеть — не мешки ворочать
Военкор Медведев: обстрел колонии в Еленовке — жажда Киева заткнуть рот пленным
Евсеев: заградотряды — главный фактор, почему ВСУ не сдаются, несмотря на потери
Пушилин: ВСУ нанесли удары по Еленовке из-за дающих показания "азовцев"*
Беженцы потребовали, чтобы украинский стал вторым официальным языком в Польше
Евсеев: на боеспособность ВСУ влияет не устранение кадрового состава

Штаб ДНР: число погибших при ударе ВСУ по Еленовке возросло до 53 человек

Силовые структуры

В результате ночного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по изолятору в Еленовке погибли 53 военнопленных, ещё 75 человек получили ранения. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР.

Штаб ДНР: число погибших при ударе ВСУ по Еленовке возросло до 53 человек

Отмечается, что, по предварительным данным, боевики осуществляли обстрел из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В штабе пояснили, что в Волновахской исправительной колонии №120 ГСИН МЮ ДНР в Еленовке, которая подверглась атаке ВСУ, содержатся украинские военнопленные, в том числе участники нацбатальона "Азов"*.

"Погибли 53 человека и ещё 75 получили ранения", — прокомментировали в ДНР.

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики убеждены: киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских солдат, чтобы замести следы преступлений, совершённых против мирных жителей республик Донбасса.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об ударе ВСУ по колонии в Еленовке.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Любовь Степушова Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго Любовь Степушова Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Сырье
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Силовые структуры
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Последние материалы
Евсеев: заградотряды — главный фактор, почему ВСУ не сдаются, несмотря на потери
Пушилин: ВСУ нанесли удары по Еленовке из-за дающих показания "азовцев"*
Беженцы потребовали, чтобы украинский стал вторым официальным языком в Польше
Евсеев: на боеспособность ВСУ влияет не устранение кадрового состава
Геращенко: ВСУ стреляют вслепую из РСЗО HIMARS в связи с отсутствием технологий
Кедми: идея сделать Джонсона генсеком НАТО глупая и безответственная
Бывший полковник Службы безопасности Украины Дмитриев сдался в плен
CNN: военные ВСУ не уверены во взятии под контроль Херсона до конца 2022 года
Минобороны: критические потери в боях понесла 57-я мотопехотная бригада ВСУ
Военкор Татарский: ракеты HIMARS сложили в Еленовке один барак целиком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников