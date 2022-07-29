Геращенко: ВСУ смогут сражаться лишь несколько месяцев при текущей помощи Запада

ВСУ смогут вести боевые действия всего в течение нескольких месяцев, если Запад не нарастит поставки военной техники Киеву. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В интервью Newsweek он порекомендовал западным странам увеличить темпы производства оружия на промышленных предприятиях для "удовлетворения потребностей" украинской армии.

"При текущем уровне поставок, без материальной поддержки Запада, Украина способна вести бои ещё лишь несколько месяцев", — отметил Геращенко.

Как пояснил советник руководителя МВД Украины, если партнёры Киева перестанут предоставлять боеприпасы для ВСУ, то все высокотехнологичные комплексы, имеющиеся в распоряжении украинских военных, станут "металлоломом".

Ранее Геращенко сообщил, что в связи с отсутствием современных западных технологий солдаты ВСУ "стреляют вслепую" из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.