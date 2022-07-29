Геращенко: ВСУ стреляют вслепую из РСЗО HIMARS в связи с отсутствием технологий

Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко пожаловался на отсутствие современных западных технологий. Он отметил, что именно по этой причине ВСУ "стреляют вслепую" из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В интервью изданию Newsweek Геращенко пояснил, что поставки американских РСЗО HIMARS — это хороший шаг, однако для нанесения ударов, помимо самих систем, требуются дополнительные ресурсы.

"Если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", — сказал советник главы МВД Украины.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли удары по колонии в Еленовке Донецкой Народной Республики, в которой содержатся боевики националистического батальона "Азов"*. В результате атаки погибли 40 военнопленных, ещё 75 человек получили ранения.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.