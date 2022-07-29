Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко пожаловался на отсутствие современных западных технологий. Он отметил, что именно по этой причине ВСУ "стреляют вслепую" из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
В интервью изданию Newsweek Геращенко пояснил, что поставки американских РСЗО HIMARS — это хороший шаг, однако для нанесения ударов, помимо самих систем, требуются дополнительные ресурсы.
"Если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", — сказал советник главы МВД Украины.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли удары по колонии в Еленовке Донецкой Народной Республики, в которой содержатся боевики националистического батальона "Азов"*. В результате атаки погибли 40 военнопленных, ещё 75 человек получили ранения.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.