Сегодня, 29 июля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) произвели атаку по городу Новая Каховка в Херсонской области. Дорожное полотно и несколько гражданских автомобилей получили повреждения в результате ракетных ударов. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.
"Ракетные удары были нанесены сегодня ночью, несколько раз днём. Опять повреждения получило дорожное полотно, гражданские автомобили", — сказал он в интервью ТАСС.
Леонтьев подчеркнул, что объекты гражданской инфраструктуры регулярно подвергаются ракетным обстрелам со стороны украинской армии.
"Если раньше стреляли в ночное время, то теперь и в дневное", — добавил он.
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