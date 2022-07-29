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Новая Каховка подверглась серии ракетных ударов со стороны ВСУ

Силовые структуры

Сегодня, 29 июля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) произвели атаку по городу Новая Каховка в Херсонской области. Дорожное полотно и несколько гражданских автомобилей получили повреждения в результате ракетных ударов. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

"Ракетные удары были нанесены сегодня ночью, несколько раз днём. Опять повреждения получило дорожное полотно, гражданские автомобили", — сказал он в интервью ТАСС.

Леонтьев подчеркнул, что объекты гражданской инфраструктуры регулярно подвергаются ракетным обстрелам со стороны украинской армии.

"Если раньше стреляли в ночное время, то теперь и в дневное", — добавил он.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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