Подоляка: ВСУ грозит разгром при наступлении на Херсон

Аналитики британской разведки заявили, что успех ВСУ при наступлении на юге возможен только в одном случае: если удастся молниеносным броском преодолеть расстояние между Николаевом и Херсоном, закрепиться в городской застройке и вести там бои.

При любом другом раскладе у ВСУ нет никаких шансов. И с этими выводами можно согласиться, считает журналист и блогер Юрий Подоляка.

"Если российская артиллерия и авиация сумеют на марше подавить украинское наступление, это будет разгром", — высказал мнение эксперт.

Сегодня появилась информация о том, что главком ВСУ Валерий Залужный докладывал президенту Украине Владимиру Зеленскому о том, что украинская армия не готова к удару на Херсон, потому что удары по мостам себя не оправдали.

Ситуация для киевского руководства сложилась патовая. Однако ВСУ просто вынуждены будут здесь атаковать, полагает журналист.

Ситуация всё больше напоминает Курскую битву, когда гитлеровская Германия после разгрома под Сталинградом, не имея вариантов иначе выиграть войну, попыталась перейти в контрнаступление в районе Курска, где её вооружённые силы были наголову разгромлены, заключил Подоляка.