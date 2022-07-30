Spiegel: солдаты ВСУ за месяц сломали немецкие гаубицы Panzerhaubitzen 2000

Немецкие артиллерийские системы, поставленные для ВСУ, начали выходить из строя уже через месяц применения. Самоходные гаубицы PzH2000 нуждаются в ремонте.

Украинский Генштаб поставил в известность министерство обороны Германии, что часть из семи переданных орудий уже изношена, а точность стрельбы оставляет желать лучшего. По мнению специалистов бундесвера, виной всему высокий темп стрельбы, который вынуждены поддерживать солдаты ВСУ во время боёв.

"(Немецкие. — Прим. ред.) войска считают 100 снарядов в день стрельбой высокой интенсивности, но украинцы, видимо, выпускают гораздо больше боеприпасов", — предполагают эксперты издания Spiegel.

Кроме того, отмечают авторы статьи, украинские боевики "пытались стрелять специальными снарядами на слишком большое расстояние". ВСУ попросту боятся приближаться к линии соприкосновения для стрельбы умными боеприпасами, чтобы не потерять артиллерию в контрбатарейной борьбе.