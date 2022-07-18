Солдаты украинских вооруженных формирований показали, что осталось от американской гаубицы М777 после контрбатарейной борьбы с русской артиллерией.
Боевики ВСУ опубликовали видеоролик, в котором можно видеть дымящиеся останки гаубицы М777, переданной киевскому режиму из США. Помимо превращённой в металлолом пушки, в кадре можно увидеть большое количество повреждённых снарядов для орудия.
Судя по характеру повреждений, артиллерийская позиция была уничтожена в результате контрбатарейной борьбы. Пока неизвестно, удалось ли ликвидировать вместе с гаубицей иностранных инструкторов, которые обычно командуют украинскими расчётами.
Ранее такое же орудие удалось захватить бойцам Народной милиции ЛНР недалеко от города Рубежный. Специалисты оценили американскую пушку и признали её "посредственной". Единственное, что заинтересовало экспертов, это цифровой баллистический калькулятор, который тут же был отправлен в тыл для изучения.
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В ближайшие часы истекает срок, хочется верить, что последнего ультиматума киевскому режиму от Владимира Путина.