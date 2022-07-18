Боевики ВСУ показали останки гаубицы M777 после знакомства с русскими пушками

Солдаты украинских вооруженных формирований показали, что осталось от американской гаубицы М777 после контрбатарейной борьбы с русской артиллерией.

Результаты российской контрбатарейной стрельбы по американской 155-мм гаубице М777

Боевики ВСУ опубликовали видеоролик, в котором можно видеть дымящиеся останки гаубицы М777, переданной киевскому режиму из США. Помимо превращённой в металлолом пушки, в кадре можно увидеть большое количество повреждённых снарядов для орудия.

Судя по характеру повреждений, артиллерийская позиция была уничтожена в результате контрбатарейной борьбы. Пока неизвестно, удалось ли ликвидировать вместе с гаубицей иностранных инструкторов, которые обычно командуют украинскими расчётами.

Ранее такое же орудие удалось захватить бойцам Народной милиции ЛНР недалеко от города Рубежный. Специалисты оценили американскую пушку и признали её "посредственной". Единственное, что заинтересовало экспертов, это цифровой баллистический калькулятор, который тут же был отправлен в тыл для изучения.