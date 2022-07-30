Подполковник США Дэвис: выбить русских из Херсона не сможет ни одна армия мира

Обещание украинских властей вновь взять под контроль Херсон абсолютно невыполнимо, уверен бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Киев продолжает утверждать, что уже вскоре ВСУ начнут контрнаступление на херсонском направлении. Пока все предпринятые украинскими вооруженными формированиями попытки оканчивались для них полным разгромом.

Дэвис напомнил, что по данным командующего тыловым обеспечением Сухопутных войск Украины Владимира Карпенко, армия страны уже потеряла половину вооружения и большое количество личного состава.

К тому же союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР основательно подготовились к обороне Херсона, отметил американский эксперт.

"Задача успешно провести наступление, чтобы выбить Россию из Херсона, находится за пределами того, что может выполнить любая армия", — заявил он в статье для издания 19Fortyfive.

Если ВСУ всё же рискнут начать наступление, этот может обернуться для Киева не только разбитой техникой, но и потерей ещё большей территории. Союзники дождутся, когда украинская армия израсходует свою ударную мощь, а затем отбросят ослабленные войска дальше на запад.