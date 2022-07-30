Реактивные системы залпового огня М142 HIMARS не переломят ситуацию на Украине.
Об этом сообщил эксперт американского журнал 19FortyFive Брент Иствуд.
По его словам, из-за нехватки боеприпасов украинской армии придётся ограничиваться одним-двумя залпами из HIMARS в сутки.
Автор предполагает, что Вашингтону придётся урезать количество поставляемых киевскому режиму РСЗО. Он отметил, что это нужно сделать из-за ограниченности запасов высокоточных боеснарядов. В свою очередь, ограничения поставок как раз и не позволят Вооружённым силам Украины переломить спецоперацию в свою пользу, убеждён Иствуд.
Он отмечает, что из-за нехватки боеприпасов ВСУ придется ограничиваться всего парой залпов в день, что, конечно, мало, и не способно изменить ситуацию.
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