Реактивные системы залпового огня HIMARS уже бесполезны на Украине.

Реактивные системы залпового огня М142 HIMARS не переломят ситуацию на Украине.

Об этом сообщил эксперт американского журнал 19FortyFive Брент Иствуд.

По его словам, из-за нехватки боеприпасов украинской армии придётся ограничиваться одним-двумя залпами из HIMARS в сутки.

Автор предполагает, что Вашингтону придётся урезать количество поставляемых киевскому режиму РСЗО. Он отметил, что это нужно сделать из-за ограниченности запасов высокоточных боеснарядов. В свою очередь, ограничения поставок как раз и не позволят Вооружённым силам Украины переломить спецоперацию в свою пользу, убеждён Иствуд.

Он отмечает, что из-за нехватки боеприпасов ВСУ придется ограничиваться всего парой залпов в день, что, конечно, мало, и не способно изменить ситуацию.