Армия Украины обстреляла следственный изолятор с пленными боевиками ВСУ в Еленовке с применением РСЗО HIMARS.
Зачем это понадобилось Киеву, объяснил блогер и журналист Юрий Подоляка.
В результате удара по изолятору в Еленовке погибло 53 военнопленных, ещё более 60 пленных украинцев, а также восемь сотрудников СИЗО получили различные ранения.
Подоляка отмечает, что удар ВСУ совпал с публикацией признательных показаний членов нацбата "Азов"*. Киевская власть очень боится оглашения преступлений боевиков националистического формирования. Для пресечения этих откровений пришлось реактивной системой залпового огня HIMARS уничтожать соратников.
"Что примечательно — были использованы HIMARS. Раньше били другими системами, "Ураганами", "Смерчами". HIMARS они используют только по очень важным целям. И ими ударили по колонии. То есть для них заткнуть рот своим бывшим соратникам сейчас намного важнее, чем наносить какие-то удары по военным объектам. Для них правда, которую расскажут их побратимы, намного страшнее", — отметил Подоляка в программе "Время покажет".
В МО РФ уже назвали удар по СИЗО провокацией, нацеленной на запугивание солдат ВСУ. Киев невероятно боится продолжения повальной сдачи в плен боевиков ВСУ и для этого создаёт у солдат ощущение небезопасности.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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