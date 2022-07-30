Хатылев: применение ВС РФ новых видов вооружений на Украине завело США в тупик

В скором времени российская армия продемонстрирует новейшие виды вооружений. Об этом заявил военный эксперт Сергей Хатылев. Он отметил, что в ходе спецоперации на Украине наступает переломный момент: после ликвидации донецкой группировки ВСУ начнётся освобождение Одессы и других приморских городов.

"ВС РФ начнут переходить к использованию как современного оружия, которое мы показывали только на выставках, так и доставать со складов советские разработки", — отметил собеседник "ПолитЭксперта".

Россия завела киевское руководство и Вашингтон в тупик, поскольку совершает действия, которые невозможно предугадать, считает Хатылев.

"ВСУ мало не покажется. Придут новые силы, средства, вооружения. Все, что испытывалось на полигонах, будет использоваться во время боевых действий", — подчеркнул военный эксперт.