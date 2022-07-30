В скором времени российская армия продемонстрирует новейшие виды вооружений. Об этом заявил военный эксперт Сергей Хатылев. Он отметил, что в ходе спецоперации на Украине наступает переломный момент: после ликвидации донецкой группировки ВСУ начнётся освобождение Одессы и других приморских городов.
"ВС РФ начнут переходить к использованию как современного оружия, которое мы показывали только на выставках, так и доставать со складов советские разработки", — отметил собеседник "ПолитЭксперта".
Россия завела киевское руководство и Вашингтон в тупик, поскольку совершает действия, которые невозможно предугадать, считает Хатылев.
"ВСУ мало не покажется. Придут новые силы, средства, вооружения. Все, что испытывалось на полигонах, будет использоваться во время боевых действий", — подчеркнул военный эксперт.
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