Страна.ua: ВСУ несут крупные потери в результате ударов ВС РФ по тылам

Украинские военные обозреватели заявили, что российские войска наносят сокрушительные удары благодаря оперативному получению информации о размещении группировок ВСУ. Эксперты отметили, что киевское руководство с особой неохотой подтверждает успех действий союзных сил России и республиканской Народной милиции.

Точные попадания по позициям ВСУ наносят существенный ущерб украинской армии, отметили журналисты. Однако власти Незалежной редко подтверждают попадания по военным объектам.

"Подробно рассказывается о тех обстрелах, которые приводят к разрушению жилых домов, гражданской инфраструктуры. Однако, судя по всему, удары по тылам украинских войск наносят крупный военный ущерб", — заявили в издании Страна.ua