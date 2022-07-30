Украинские военные обозреватели заявили, что российские войска наносят сокрушительные удары благодаря оперативному получению информации о размещении группировок ВСУ. Эксперты отметили, что киевское руководство с особой неохотой подтверждает успех действий союзных сил России и республиканской Народной милиции.
Точные попадания по позициям ВСУ наносят существенный ущерб украинской армии, отметили журналисты. Однако власти Незалежной редко подтверждают попадания по военным объектам.
"Подробно рассказывается о тех обстрелах, которые приводят к разрушению жилых домов, гражданской инфраструктуры. Однако, судя по всему, удары по тылам украинских войск наносят крупный военный ущерб", — заявили в издании Страна.ua
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