Полковник ВВС США Донован: потеря Одессы станет поражением для Киева в СВО

Потеря Одессы приведёт к поражению Киева в российской спецоперации на Украине, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован. По мнению американского военного, город может перейти под контроль ВС РФ даже без боевых действий.

Как подчеркнул Донован, Одесса играла важную роль ещё с советских времён и была курортом "номер один". По мнению полковника, Россия может получить контроль над ней даже без боевых действий, а на фоне ситуации в самом городе.

"Если и когда Одесса падёт, она может уйти, как и Херсон, с хныканьем пятой колонны, а не с дракой. И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена", — пояснил Донован статье для American Thinker.

Как подчеркнул американский военный, Украина ослаблена, как и США с Европой на фоне экономического кризиса. Кроме того, странам необходимо придумать каким образом пережить предстоящую зиму. Что станет более насущными вопросами, чем оборона Одессы.