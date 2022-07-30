Армия Украины забросала центр Донецка противопехотными минами "Лепесток"

Вооружённые силы Украины забросали центр Донецка противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток".

Об этом сообщает РИА Новости.

Боеприпасы попали в один из самых заселённых центральных районов города — на пересечении Университетской и проспекта Ватутина.

В субботу, 30 июля, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня не раз сообщало об обстрелах Петровского района столицы ДНР в том числе с применением артиллерии, миномётов и реактивных систем залпового огня "Ураган", при помощи которых дистанционно и устанавливали противопехотные мины "Лепесток".

Данные мины малозаметны и взрываются, если кто-то наступит на датчик цели. Мины часто взрываются самопроизвольно, например, от нагревания солнечными лучами.