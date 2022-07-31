Джабаров: за атаку в Севастополе РФ может ударить по Николаеву, Одессе и Киеву

В ответ на атаку украинской армии в Севастополе Вооружённые силы России могут нанести удар по военно-морским объектам Украины в городах Николаеве и Одессе.

Также ударить российские силы могут и по центру принятия решений в Киеве. Об этом сообщил член Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что атака на штаб Черноморского флота России была осуществлена при помощи самодельного БПЛА.

Сообщается, что на беспилотный летательный аппарат было установлено взрывное устройство малой мощности.

После взрыва от осколков оконных стёкол пострадало шесть человек. О теракте уже доложено Верховному главнокомандующему и министру обороны РФ.