Российский народ должен отучить Киев "гадить” на чужих праздниках.
Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Так он отреагировал на атаку беспилотного летательного аппарата на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. По словам политика, Украина пытается создать хаос и запугать население. Именно поэтому для атаки киевские террористы выбрали День Военно-морского флота России.
"Надо дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛ* и навсегда запретить им гадить на чужих праздниках”, — заявил пресс-секретарь в своём аккаунте мессенджера.
Напомним, украинский БПЛА атаковал штаб ЧФ РФ в Севастополе. В результате взрыва ранено шестеро человек.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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