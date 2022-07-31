В Крыму призвали отбить у Киева охоту "гадить" на чужих праздниках

Российский народ должен отучить Киев "гадить” на чужих праздниках.

Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Так он отреагировал на атаку беспилотного летательного аппарата на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. По словам политика, Украина пытается создать хаос и запугать население. Именно поэтому для атаки киевские террористы выбрали День Военно-морского флота России.

"Надо дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛ* и навсегда запретить им гадить на чужих праздниках”, — заявил пресс-секретарь в своём аккаунте мессенджера.

Напомним, украинский БПЛА атаковал штаб ЧФ РФ в Севастополе. В результате взрыва ранено шестеро человек.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.