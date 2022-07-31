WPolityce: Польша совершила глупость при сборе средств на БПЛА для Украины

Польша совершила огромную глупость, когда стала собирать денежные средства на вооружение для Украины.

Об этом в статье польского издания wPolityce сообщает профессор этики Варшавского университета Магдалена Срода.

По её словам, вовлекать простых людей в покупку из Турции БПЛА Bayraktar, а затем передавать его киевскому режиму — это возмутительно. В данный конфликт вовлечён оружейный бизнес, и именно поэтому кризис затягивается.

"Оплачивать этот бизнес и поддерживать турецкие вооруженные силы — аморально и глупо. Если кто-то хочет помочь, и, если кто-то считает, что мы должны активно поддерживать украинцев в борьбе с оружием в руках, пусть сначала едут туда. Пусть они увидят беспилотники в действии, послушают взрывы, перевяжут раненых, а потом пусть наматывают пружину военной спирали, покупая оружие,” — заявила Срода.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава отправила Украине вооружения на общую сумму 2 млрд долларов.