Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали до 100 украинских солдат в Херсонской и Николаевской областях.
Также в ведомстве заявили, что армия РФ уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ. По данным министерства, хранилища находились на территории Николаева, Мураховки, Серебрянки в ДНР и Змиёва в Харьковской области.
"В результате ударов ВКС России в районах населённых пунктов Потёмкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено 25 единиц военной техники", — добавил генерал-лейтенант во время брифинга.
Ранее в МО рассказали о ликвидации 350 боевиков "Кракена"* в харьковском техникуме.
* "Кракен" — подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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